دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق أندرو روبرتسون، لاعب ليفربول الإنجليزي، على تصريحات أدلى بها النجم المصري محمد صلاح حول مستقبله مع فريق "الريدز".

في وقت سابق وخلال حواره مع قناة "NBC" الأمريكية، قال صلاح إنه يشعر بـ"خيبة الأمل" بسبب عدم تقديم إدارة ليفربول عرضاً له لتجديد عقده مع الفريق، مؤكدًا أنه أقرب للخروج من البقاء داخل أسوار "أنفيلد".

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قبل مواجهة بين "الريدز" وريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، سأل أحد الصحفيين روبرتسون عن تصريحات صلاح الأخيرة.

قال أندرو روبرتسون مخاطبًا الصحفي: "اعتقدتُ أن هذا سيكون سؤالك الأول"، قبل أن ينتابه الضحك.

وأضاف: "بصراحة بالنسبة لنا كلاعبين، هذا ليس شيئاً يمكننا المشاركة فيه، انظروا إلى صلاح اليوم وبالأمس، إنه لاعب محترف بكلّ المقاييس، وينطبق هذا أيضًا على فان دايك وترنت ألكساندر أرنولد".

وتابع: "كلّ واحد منهم يركز على المباراة التالية، ويستعد بشكل جيد، لقد كانوا قادة هذا العام... نحن لا نشتت انتباهنا بأي شيء آخر، وهم (الثلاثي) ليسوا مشتتين الكل متحمس للمباراة (أمام ريال مدريد)".

وأكمل البالغ من العمر 30 عامًا: "لا يبدو محمد صلاح حزينًا بالنسبة لي، يأتي إلى التدريب كلّ يوم بابتسامة على وجهه، وهو في صالة الألعاب الرياضية وفي ملعب التدريب يعمل بجد كما كان دائماً".

وينتهي عقد الثلاثي، صلاح وفان دايك وأرنولد، في ختام منافسات الموسم الحالي 2025/2024.