(CNN) – وجه مدافع ليفربول المعتزل والمحلل التلفزيوني، جيمي كاراغر، انتقادا لاذعا للاعب المصري للفريق، محمد صلاح، ولوكيل أعماله، بعد التصريحات الأخيرة لصلاح حول تجديد عقده مع "الريدز".

وقال كاراغر في ظهور تلفزيوني، الاثنين: "أنا محبط جدا من محمد صلاح، بسبب تلك المقابلة التي أجراها بعد المباراة بالأمس والتي نٌشرت اليوم".

وتابع مدافع ليفربول السابق قائلا: "سيلعب ليفربول ضد ريال مدريد في منتصف الأسبوع، ثم ضد مانشستر سيتي بنهاية الأسبوع، وهذه هي القصة الأهم لليفربول حاليا".

وأردف كاراغر قائلا: "كلنا نعلم، وخصوصا الصحفيين المحليين، أن محمد صلاح خلال السنوات السبع التي قضاها في هذا النادي، توقف في المنطقة الإعلامية المختلطة مرتين، وهذا حقه ولا بأس بذلك، لكنه قرر التوقف للمرة الثالثة بعد مباراة خارج الأرض ضد ساوثهامبتون، وعلى ضوء فوز ليفربول في المباراة والإدلاء بمثل هذا التصريح؟!".

وتابع المدافع السابق لـ"الريدز" قائلا: "الآن الأمر أكثر أهمية لنادي ليفربول هذا الموسم، ليس مستقبل محمد صلاح، وليس مستقبل فيرجيل فان دايك، وليس مستقبل ترينت ألكساندر أرنولد، بل هو فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، هذا أكثر أهمية من كل هؤلاء اللاعبين، وإذا واصل (صلاح) الإدلاء بمثل هذه التصريحات وواصل مدير أعماله نشر التغريدات المبهمة فهذه أنانية، وهما بذلك يفكران بنفسيهما وليس بالنادي".

وجاءت تصريحات كاراغر بعد أن أعرب صلاح علانية في حوار مع قناة "NBC" الأمريكية، الأحد، أنه يشعر بـ"خيبة الأمل" بسبب عدم تقديم إدارة ليفربول عرضا له لتجديد عقده مع الفريق، مشيرا إلى أنه أقرب إلى الرحيل عن النادي.