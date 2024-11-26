إيفان توني يتحدث العربية خلال تهنئته لجماهير الأهلي بالفوز على العين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي، جماهير فريقه بعد الفوز على العين الإماراتي بنتيجة 1/2، في مباراة احتضنها استاد هزاع بن زايد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان توني سجّل هدفي فريق "الراقي" عند الدقيقتين 70 و74 من زمن المباراة، بصناعة زميله رياض محرز من كرة رأسية وتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وعقب المباراة، نشر حساب النادي الأهلي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو لتهنئة إيفان توني لأنصار الفريق بعد تحقيق الفوز الخامس في المسابقة الآسيوية.

وتحدث توني باللغة العربية، قائلاً: "جمهور الأهلي، مبروك الفوز"، قبل أن يتفاعل عدد من المتابعين مع الفيديو.