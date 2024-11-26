دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطة مصورة لسالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي، وجماهير السد القطري، خلال مباراة الفريقين، الثلاثاء.

وأظهرت اللقطة الدوسري وهو يقوم بتحية المشجعين المتواجدين في المدرجات خلال تواجده على خط الملعب، قبل أن يقوم بعض من أنصار السد برد التحية على اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

وكان سالم الدوسري ورفاقه قد تعادلوا مع مضيفهم، السد، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصل فريق "الأزرق الهلالي" للنقطة 13 في المركز الثاني على سلم ترتيب الدور الأول، فيما أصبح برصيد نظيره السد 9 نقاط في المركز الخامس.