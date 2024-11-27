دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي بايرن ميونخ الألماني على منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أليانز أرينا"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وأحرز هدف فريق "البافاري" الوحيد اللاعب كيم مين-جاي، عند الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وفي الجولة ذاتها، استعاد برشلونة الإسباني نغمة الانتصارات بعد فوزه على ستاد بريست الفرنسي بثلاثية، في مباراة احتضنها ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وسجّل ثلاثية "الفريق الكتالوني" كل من روبرت ليفاندوفسكي (ثنائية) وداني أولمو.

وتغلّب أرسنال الإنجليزي على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بنتيجة 1/5، وباير ليفركوزن الألماني على ضيفه ريد بل زالتسبورغ النمساوي بخماسية بيضاء، وأتالانتا الإيطالي على مضيفه يانغ بويز السويسري بنتيجة 1/6، فيما تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع فاينورد الهولندي بثلاثة أهداف لمثلها.

بينما تفوّق إنتر ميلان الإيطالي على لايبزيغ الألماني بهدف وحيد، وأتلتيكو مدريد الإسباني على سبارتا براغ التشيكي بسداسية، وميلان الإيطالي على نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 2/3.