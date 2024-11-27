غوارديولا يفسر تصريحاته حول "إيذاء النفس": هذا ما قصدته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهرت خدوش على وجه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب تعثر الفريق بنتيجة التعادل بثلاثة أهداف لمثلها مع منافسه فاينورد الهولندي، الثلاثاء، وضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاء هذا التعادل بعد 5 خسارات متتالية لمانشستر سيتي بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.

وفي مؤتمر صحفي بعد صافرة النهاية، سُئل غوارديولا عن سبب ظهور خدوش على وجهه، فأجاب قائلاً: "(لقد خدشتها) بأصبعي، أريد أن أؤذي نفسي".

وحرص بيب غوارديولا، الأربعاء، على توضيح إجابته التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي، إذ قال عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام: "لقد فوجئت بسؤال في نهاية المؤتمر الصحفي الليلة الماضية (الثلاثاء) حول خدش ظهر على وجهي، وشرحتُ أن ظفراً حاداً تسبب في ذلك عن طريق الخطأ".

وأضاف: "لم يكن المقصود من إجابتي بأي حال من الأحوال الاستخفاف بقضية الأذى ذاتي الخطيرة للغاية، أعلم أن العديد من الأشخاص يعانون من مشاكل الصحة النفسية".

وأوضح المدرب الإسباني أنه يريد "اغتنام هذه اللحظة لتسليط الضوء على إحدى الطرق التي يمكن للأشخاص (المصابين) من خلالها طلب المساعدة"، قبل أن يضع رقماً هاتفياً وعنوان بريد إلكتروني لمراسلة المعنيين بهذا الشأن.