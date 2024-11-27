السعودية.. تركي آل الشيخ ينصح الأندية بالتعاقد مع هذا المهاجم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نصح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، الأندية بالتعاقد مع مهاجم كولومبي.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صورة لمهاجم نادي ألميريا، لويس خافيير سواريز، وعلّق قائلاً: "نصيحه للي يدور مهاجم...ثق في نظرتي".

سواريز، يبلغ من العمر 26 عاماً وينشط في مركزي المهاجم والجناح، تبلغ قيمته السوقية 3.5 مليون يورو (قرابة 3.6 مليون دولار)، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

وانضم إلى صفوف نادي ألميريا في يوليو/ تموز 2023، ويرتبط معه بعقدٍ حتى صيف 2029.

وشارك لويس خافيير سواريز في 16 مباراة ضمن الدوري الإسباني بدرجته الثانية هذا الموسم، سجّل خلالها 11 هدفاً وقدّم 3 تمريرات حاسمة، ومثّل منتخب بلاده في 4 مباريات دولية.