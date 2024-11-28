الأهلي يصدر قراره بشأن إمام عاشور بعد المشادة مع الشناوي

(CNN)-- بعد المشادة التي وقعت بينه وبين قائد الفريق، محمد الشناوي، تلقى لاعب النادي الأهلي المصري، إمام عاشور، غرامة قدرها مليون جنيه مصري (حوالي 20 ألف دولار أمريكي)، وفقا لبيان صدر عن النادي، الخميس.

وجاء في البيان الذي نشره الأهلي عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي تغريم اللاعب إمام عاشور مليون جنيه مصري نظرًا لما بدر منه".

وذكر موقع "بوابة الأهرام" المصري أن العقوبة جاءت نتيجة مشادة بين عاشور والشناوي بعد مباراة إستاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب غادر تدريبات النادي بعد إبلاغه بالعقوبة ولم يشارك في تدريبات الفريق ما أدى إلى غضب الجهاز الفني للأهلي.

وأدى لاعب الوسط الدولي تدريبات منفردة الخميس، بعد إبلاغه بذلك من جانب الكادر الإداري للنادي.

وسيغيب عاشور عن مباراة الفريق أمام البنك الأهلي الأحد المقبل، في حين لم يتأكد سفره مع بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق أورلاندو ضمن دوري أبطال أفريقيا، وفقا لـ"بوابة الأهرام".