ليفربول "يزيد أوجاع" ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز ليفربول الإنجليزي على نظيره ريال مدريد الإسباني بهدفين دون مقابل، في مباراة احتضنها ملعب "أنفيلد"، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاء هدفا فريق "الريدز" عن طريق ألكسيس ماك اليستير وكودي غاكبو في الدقيقتين 52 و77 من زمن المباراة، وأضاع كل من كيليان مبابي ومحمد صلاح ركلة جزاء.

في الجولة ذاتها، تغلب النجم الأحمر الصربي على شتوتغارت الألماني بنتيجة 1/5، وشتورم غراتس النمساوي على جيرونا الإسباني بهدف وحيد، وليل الفرنسي على بولونيا الإيطالي بهدفين لواحد.

فيما تفوّق بوروسيا دورتموند الألماني على دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية، وبنفيكا البرتغالي على موناكو الفرنسي بنتيجة 2/3، وبذات النتيجة، آيندهوفن الهولندي على شاختار دونيتسك الأوكراني.

بينما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مواجهة سلتيك الإسكتلندي وكلوب بروج البلجيكي، والتعادل السلبي على نتيجة مواجهة أستون فيلا ويوفنتوس الإيطالي.