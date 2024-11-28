دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال اللاعب الويلزي السابق غاريث بيل إنه لا يشعر بالقلق بشأن مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، موضّحاً أن النجم المصري أدلى بتصريحاته الأخيرة من أجل "الحصول على المزيد من المال".

في وقت سابق وخلال حواره مع قناة "NBC" الأمريكية، قال صلاح إنه يشعر بـ"خيبة الأمل" بسبب عدم تقديم إدارة "الريدز" عرضاً له لتجديد عقده مع الفريق، مؤكداً أنه أقرب للخروج من البقاء داخل أسوار "أنفيلد".

وينتهي عقد محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عاماً، في ختام منافسات الموسم الجاري 2025/2024.

وقال بيل على هامش ظهوره في استديو تحليلي لمباراة ليفربول وريال مدريد، عبر شاشة قناة "TNT Sports" البريطانية، الأربعاء، حول تصريحات صلاح: "لا أستطيع أن أتخيل أن هذا سيؤثر على أي شخص (في ليفربول)، سيتم حل هذا الأمر مع وكيله".

وأضاف غاريث بيل: "أنا متأكد من أنه يصدر الضوضاء فقط للحصول على المزيد من المال، بصراحة".

وعندما سُئل بيل عمّا إذا فعل ذلك عندما كان لاعباً، فأجاب قائلاً: "نعم، فعلت".

فيما قال اللاعب الإنجليزي السابق، ريو فرديناند، خلال ظهوره في الاستديو التحليلي ذاته: "الأمر المهم هو أنه (صلاح) لم يخرج عن النظام، ولم يكن غير محترم، لقد ذكر فقط بعض الحقائق".

وتابع: "إنه يريد الفوز هنا (في ليفربول)، ويبدو أنه يريد البقاء، ولكن مقابل المزيد من المال".