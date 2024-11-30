مصر.. أول تعليق من إمام عاشور بعد معاقبته بسبب المشادة مع الشناوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، الجمعة، على قرار عقوبته من قِبل إدارة النادي بعد مشادته مع زميله محمد الشناوي، عقب مباراة مع إستاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفقاً لصحيفة بوابة الأهرام الحكومية.

كان فريق "المارد الأحمر" عبر مديره الرياضي، محمد رمضان، قد فرض على عاشور غرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري (حوالي 20 ألف دولار أمريكي)، نظراً لما بدر منه.

وقال عاشور عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام: "أولاً..كل الاحترام والتقدير لزمايلي ولكل منظومة الفريق من الكبير للصغير..وأنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد مني، ومتقبل للعقوبة وده شئ طبيعي، لأن الفرق بين هنا وحتة تانية كبير أوي".

وأضاف: "للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان أخويا ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجمهوره..ده مش هيحصل".

وتابع: "أنا فخور بالأهلي وممتن جداً بدعم ومساندة جمهور الأهلي أعظم جمهور في الكون، وبإذن الله طموحاتي وأحلامي هتتحقق هنا في الأهلي".