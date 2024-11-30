السعودية.. لقطة بين رونالدو ووالدته خلال مباراة للنصر تخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضرت ماريا دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مباراة بين نادي النصر ونظيره ضمك، التي أقيمت على أرض ملعب الأول بارك، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان رونالدو سجّل هدفين في الدقيقتين 17 و80، قاد فيهما فريق "العالمي" إلى تحقيق الفوز على ضيفه ضمك.

وخلال احتفاله بأحد أهدافه، شُوهد كريستيانو رونالدو وهو يشير لوالدته، المتواجدة في المدرجات، مما اعتبره المتابعون بأن النجم البرتغالي أهدى والدته هذا الهدف، في حين بدت ماريا دولوريس أفيرو سعيدة بذلك.

ووصل رونالدو (39 عاماً) للمساهمة التهديفية رقم 11 في دوري "روشن" هذا الموسم 2025/2024، إذ سجّل 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.