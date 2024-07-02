دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار رد فعل والدة النجم كريستيانو رونالدو، ماريا دولوريس، على بكاء نجلها، خلال حضورها مباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب سلوفينيا، الاثنين، تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

ففي الشوط الإضافي الأول كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين المنتخبين، قبل أن يتحصل منتخب البرتغال على ركلة جزاء.

ونفّذ رونالدو ركلة الجزاء إلا أنه أخفق في ترجمتها إلى هدفٍ، إذ تصدى لها حارس مرمى المنافس، يان أوبلاك.

وأظهرت عدسة الكاميرا كريستيانو رونالدو وهو يبكي بعد إهدار الركلة، في حين حاول زملاؤه تهدئته.

وشوهدت ماريا دولوريس، الّتي تواجدت في مدرجات ملعب "كومرتسبانك أرينا"، وهي متأثرة ببكاء نجلها، إذ بدت حزينة وذرفت الدموع على أثر ذلك.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد أن سيطر التعادل 0/0 على الوقت الأصلي والإضافي، وكان النجم البرتغالي قد نجح في تسجيل أول ركلة، ليساعد في تفوّق منتخب بلاده بهذه الركلات بنتيجة 0/3.

وانتابت رونالدو فرحة عارمة بعد أن حسم منتخب البرتغال المباراة لصالحه، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وتأهل كريستيانو رونالدو ورفاقه إلى الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في ألمانيا، على أن يواجهوا منتخب فرنسا الذي تجاوز منتخب بلجيكا في ثمن النهائي.