السعودية.. تصرف رونالدو مع طفل اقتحم الملعب للقائه يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقتحم طفل أرض ملعب الأول بارك للقاء كريستيانو رونالدو، بعد مباراة بين ناديي النصر وضمك، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري "روشن" السعودي.

كان رونالدو سجّل هدفين قاد فيهما فريق "العالمي" للفوز على ضيفه ضمك، قبل أن يحتفل النجم البرتغالي ورفاقه بالفوز مع الجماهير المتواجدة في المدرجات.

وأظهرت لقطات مصورة دخول أحد الأطفال للمستطيل الأخضر على هامش الاحتفالات، لالتقاط صورة تذكارية مع النجم البرتغالي رونالدو.

وحينها قام البالغ من العمر 39 عاما بإبعاد رجال الأمن عن الطفل الذي تمّت مطاردته، والتقط الصورة معه وعانقه، قبل أن يتم إخراج الطفل من الميدان، لتثير هذه اللقطات تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقا).