بعد أن أثارت قلق الجماهير.. بايرن ميونخ يكشف طبيعة إصابة هاري كين

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض المهاجم الإنجليزي هاري كين للإصابة خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ مع بوروسيا دورتموند، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني (بوندسيلغا).

واضطر كين للخروج من المستطيل الأخضر عند الدقيقة 33 من زمن المباراة ودخول زميله توماس مولر بدلاً منه، مما أثار قلق جماهير فريق "البافاري".

وكشف بايرن ميونخ، الأحد، عن طبيعة إصابة المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً، إذ قال الفريق عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "تعرض هاري كين لتمزق بسيط في ألياف العضلات في فخذه الأيمن، وبعد الفحص الذي أجراه قسمنا الطبي، سيغيب اللاعب (عن الملاعب) في الوقت الحالي".

ولم يحدد فريق "البافاري" مدة غياب المهاجم الإنجليزي، لكن تقارير صحفية ذكرت أنه سيغيب لقرابة أسبوعين.

وخلال هذا الموسم 2025/2024، سجّل كين 20 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة، عقب خوضه 19 مباراة بمختلف المسابقات.