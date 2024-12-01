"المملكة بيتي".. جواو كانسيلو يتحدث عن العيش في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز جواو كانسيلو ورفاقه في نادي الهلال على نادي الشباب بنتيجة 1/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

عقب المباراة، تحدّث كانسيلو عن العيش في المملكة العربية السعودية، إذ قال لقناة "SSC": "أنا في بيتي، ومنذ اليوم الأول هذا إحساسي، الأشخاص أظهروا لي حبًا وحفاوة مهمة جدًا، وهذا شيء أقدره وأثمنه".

وحول الفوز على فريق "الليوث"، قال جواو كانسيلو: "كانت المباراة صعبة ضدّ فريق قوي جدًا ولديه لاعبين جيدين، في الشوط الأول لم نقد أداءً جيدًا، وفي الشوط الثاني دخلنا بعقلية مختلفة بشخصية البطل كفريق كبير".

وأضاف: "فعلنا ما نعرف فعله للعودة في النتيجة، لقد كانت مباراة صعبة لكن قد فزنا وهذا هو الأهم، لسنا معتادين على الخسارة، خسرنا من الخليج وتعادلنا مع السد مؤخرًا، لذا لعبنا بعقلية مغايرة في هذه المباراة".

وكان كانسيلو (30 عامًا) قد انضم لصفوف فريق "الأزرق الهلالي" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ومنذ ذلك الحين لعب 17 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.