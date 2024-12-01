لقطة "غريبة" بين مدافع وحارس مرمى أستون فيلا خلال مباراة تشيلسي

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتكب مدافع أستون فيلا، باو توريس، وحارس مرماه إيميليانو مارتينيز، خطأً فادحاً خلال مباراة الفريق مع تشيلسي، على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ففي الدقيقة 23، تحصل باو توريس على الكرة داخل منطقة الجزاء وأرسلها لإيميليانو مارتينيز الذي كان متواجداً بالقرب منه، قبل أن يقوم حارس مرمى أستون فيلا بمسك الكرة.

على أثر ذلك، احتسب حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة لصالح تشيلسي داخل الصندوق.

ونجح إيميليانو مارتينيز ومدافعو أستون فيلا في التصدي لتسديدتين على التوالي وإبعاد الخطر عن شباكهم، على هامش تنفيذ خط هجوم تشيلسي للركلة الحرة غير المباشرة.

وكان تشيلسي قد أنهى الشوط الأول متقدماً بالنتيجة على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد.