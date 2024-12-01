نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز محمد صلاح ورفاقه في نادي ليفربول على نادي مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وقدم صلاح تمريرة حاسمة إلى زميله كودي جاكبو، الذي وضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 12، قبل أن يسجّل النجم المصري الهدف الثاني في الدقيقة 78 من علامة الجزاء.

ووصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 19 أمام فريق "السيتيسينز" بمختلف المسابقات، إذ سجّل 12 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

بهذا الفوز، عزّز نادي ليفربول صدارته لسلم ترتيب مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024 برصيد 34 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.