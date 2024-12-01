رونالدو يغيب عن التدريبات قبيل مواجهة السد.. ومدرب النصر يوضّح السبب

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تدريبات نادي النصر السعودي، الذي يستعد لمواجهة نادي السد القطري، على أرض ملعب الأول بارك، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح ستيفانو بيولي، مدرب فريق "العالمي"، سبب غياب رونالدو عن التدريبات، إذ قال في مؤتمر صحفي: "كريستيانو لم يكن موجوداً في الملعب بتمرين اليوم (الأحد) لتواجده في حصة استشفاء".

ولم يكشف بيولي عمّا إذا كان رونالدو سيشارك في مباراة السد أم لا، في حين ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الإيطالي سيستبعد النجم البالغ من العمر 39 عاماً من قائمته بهدف إراحته.

وحول المدافع محمد سيماكان، قال ستيفانو بيولي: "لسوء الحظ من الصعب جداً أن يتواجد في المباراة (بسبب إصابته)، فهو مازال يشعر ببعض الآلام، لكننا نحاول تجهيزه للمستقبل".

وكان نادي النصر قد ضمن تأهله للدور الثاني في المسابقة الآسيوية، إذ يقع في المركز الثالث على سلم ترتيب الدور الأول برصيد 13 نقطة.