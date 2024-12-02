دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي فيورنتينا عن آخر المستجدات الصحية للاعبه إدواردو بوفي، بعد تعرضه لإصابة مفاجئة خلال مباراة مع إنتر ميلان، على أرض ملعب "أرتيميو فرانكي"، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإيطالي.

كان إدواردو بوفي قد سقط على الأرض فجأةً دون احتكاك مع اللاعبين عند الدقيقة 15، وحينها سارعت الأجهزة الطبية المتواجدة في المستطيل الأخضر إلى معالجة اللاعب بعد أن فقد وعيه، قبل أن يتم إخراجه ونقله إلى المستشفى.

وأدت إصابة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، إلى شعور الحضور بحالة من الذهول والذعر، وشوهد بعض لاعبي نادي فيورنتينا وهم يذرفون الدموع، قبل أن يتم تعليق المباراة.

وقال نادي فيورنتينا في بيان، الاثنين: "استيقظ إدواردو بوفي صباح اليوم، وهو في كامل وعيه، وتحدث مع أسرته ومع إدارة النادي والمدرب وزملائه في الفريق، الذين سارعوا جميعاً لرؤيته بمجرد سماعهم الأخبار الجيدة (حول حالته الصحية)".

وأوضح نادي فيورنتينا أنه سيتم إجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاعب في الأيام القليلة المقبلة، لتحديد سبب "الحالة الحرجة التي حدثت معه خلال المباراة".

وأعرب نادي فيورنتينا عن شكره للذين أظهروا تعاطفًا واهتمامًا كبيرًا بعد إصابة إدواردو بوفي.