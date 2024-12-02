نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وليد عبد الله، حارس المرمى وزميل كريستيانو رونالدو السابق في النصر السعودي، إن النجم البرتغالي كان يحث لاعبي الفريق المسلمين على الصلاة.

ولعب وليد عبد الله (38 عامًا) بجوار رونالدو بين يناير/ كانون الثاني 2023 ويوليو/ تموز 2024.

خلال ظهوره على شاشة قناة "السعودية"، قال وليد عبد الله: "في يوم من الأيام تحدثتُ مع رونالدو حول الإسلام ولماذا لا يدخل فيه، هو حابب يتعرف عليه (الإسلام)، وسبق أن سجد وقال: الله أكبر، الله أكبر".

وأضاف: "دائمًا كُنا نصلي في صالة الألعاب الرياضية وكريستيانو كان يتمرن ويشاهدنا ونحن نصلي، ويسأل ممن لم يكن يصلي لماذا لا تصلي؟!، ويسأل عن أسماء الصلوات".

وتابع: "أيام في التمرين وعند الأذان يطلب من المدرب إيقاف التمرين (احترامًا لهذه الشعيرة)، على المستوى الشخصي هو لاعب منضبط، ووصل إلى هذه المكانة بسبب التزامه".