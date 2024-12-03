رد "طريف" من مدرب ليفربول بعد سؤاله مجدداً عن مستقبل محمد صلاح

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سُئل أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مجدداً عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريق "الريدز"، من قِبل الصحفيين في مؤتمر صحفي، الثلاثاء.

وعقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، قال صلاح إنه خاض مباراته الأخيرة أمام فريق "السيتيسينز" على أرض ملعب "أنفيلد"، إذ ينتهي عقده مع ختام منافسات الموسم الحالي 2025/2024.

وقال سلوت حول ذلك: "ربما يعرف محمد صلاح أكثر عن توجيه 115 اتهاماً إلى مانشستر سيتي، واحتمالية عدم لعبهم في الدوري الممتاز في الموسم المقبل"، قبل أن ينتابه الضحك.

ويواجه مانشستر سيتي 115 اتهاماً بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المتوقع صدرو الحكم بهذه القضية في عام 2025.

وتابع أرني سلوت: "الإجابة المملة هي نفسها دائماً، هذا ليس المكان المناسب للحديث عن عقد صلاح، ربما قلت الكثير بالفعل بالنكتة التي أطلقتها للتو، لذا ربما ستتصدر عناوين الأخبار، لكنها كانت نكتة، أكرر أنها كانت نكتة".