محمد صلاح يواجه سؤالاً جديداً حول مستقبله في ليفربول.. كيف أجاب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمد صلاح هدفاً وصنع آخر، ساعد من خلالهما في فوز ليفربول على منافسه مانشستر سيتي بنتيجة 0/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

بعد صافرة النهاية وخلال حواره مع شبكة "Sky Sports" البريطانية، سُئل صلاح مجدداً عن مستقبله مع "الريدز".

وأجاب النجم المصري، قائلاً: "بصراحة، الأمر في ذهني، حتّى الآن، هذه هي آخر مباراة ألعبها مع ليفربول أمام مانشستر سيتي (على أرض فريقي)، لذا كنتُ أستمتع بها فقط"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "كانت الأجواء رائعة، لذا أستمتع بكلّ ثانية هنا، آمل أن نفوز بالدوري وسنرى ما سيحدث، أنفيلد مكان خاص جداً، أشعر وكأنني في منزلي، إنه شعور خاص دائماً، التسجيل هنا في أنفيلد والفوز بالمباريات، إنه أمر جنوني، كان المشجعون خلفنا منذ الدقيقة الأولى، وأنا سعيد لأننا نجحنا في الفوز بالمباراة".

وتابع محمد صلاح: "كنا نعلم أن مانشستر سيتي سيأتي إلى هنا ويحاول الفوز بالمباراة، لكننا نجحنا في تقديم مباراة جيدة والفوز بها".

وفي وقت سابق، أعرب صلاح عن شعوره بخيبة الأمل لعدم تلقيه أي عرض من إدارة ليفربول لتجديد عقده، موضّحاً أنه أقرب للخروج من البقاء داخل أسوار "الريدز".

وينتهي عقد النجم المصري، البالغ من العمر 32 عاماً، في ختام منافسات الموسم الحالي 2025/2024.