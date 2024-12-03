دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشة، وسائل الإعلام في تركيا، إذ يعتقد أنهم يقللون من أهمية عمله، مُشيرًا إلى أنهم "يريدون قتله" على حد وصفه.

كان مورينيو قاد نادي فنربخشة لتحقيق الفوز على نادي غازي عنتاب بنتيجة 1/3، على أرض ملعب الأول، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة في الدوري التركي.

ويقع نادي فنربخشة في المركز الثاني على سلم ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر، نادي غلطة سراي.

في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال المدرب البرتغالي: "لا يزالون (وسائل الإعلام المحلية) يقتلونني، امنحوني بعض الفضل".

وطلب مورينيو من وسائل الإعلام عدم معاملته على غرار معاملتهم لجيوفاني فان برونكهورست، مدرب نادي بشكتاش، المُقال مؤخرًا بعد مرور 5 أشهر على توليه منصبه.

قال مورينيو: "لا تحاولوا أن تفعلوا بي مثل ما حدث مع جيوفاني فان برونكهورست، لا أعرف أي مدرب يستطيع أن يصنع المعجزات ويغير الأمور في غضون 3 أو 4 أو 5 أشهر، إنه كان يقوم بعمل رائع".

قال عن طريقة معاملة جيوفاني فان برونكهورست: "نتائج (بشكتاش) في الآونة الأخيرة لم تكن الأفضل، ولكن هنا لديكم ثقافة، وهي ثقافة تتعارض مع الاستقرار، تحتاج الأندية واللاعبون إلى التطور، كما يحتاجون إلى الاستقرار في مدربيهم، وفي فلسفة مدربيهم".

وتابع: "لذا امنحني قسطًا من الراحة، ودعني أعمل في سلام، ولكن إذا لم يكن الأمر في سلام، فلا توجد مشكلة، فأنا ما زلتُ أستمتع بالعمل".