ماك أليستر يكشف موقف لاعبي ليفربول من تجديد عقد صلاح.. هذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال متوسط الميدان الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه وزملاؤه يأملون أن يتم تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريق "الريدز".

في وقت سابق، كان صلاح قد قال إنه يشعر بخيبة الأمل لعدم تلقيه أي عرض لتجديد عقده الذي ينتهي في ختام منافسات موسم 2025/2024، موضّحاً أنه أقرب للخروج من البقاء داخل أسوار "أنفيلد".

وعلّق ماك أليستر على تصريح صلاح، خلال حواره مع شبكة "ESPN" الأرجنتينية، قائلاً: "أعتقد أن هذا يظهر القليل من شخصية محمد وعقليته"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "من الواضح أننا نريد أن نقضي معه سنوات عديدة، لكن هذا قرار شخصي، يتعين على النادي أن يتخذ قرارًا، ولا يمكننا نحن (اللاعبون) التدخل".

وتابع: "نأمل أن يتوصلا إلى اتفاق لأننا نريده، هو وفان دايك وترنت ألكساندر أرنولد أن يستمروا معنا، نأمل أن يكون هذا هو الحال".

وأكمل متوسط الميدان الأرجنتيني: "عندما ترى صلاح كلّ يوم، تجد أنه شخص يعمل بجد ولا يعرف الكلل، إنه أول من يصل وآخر من يغادر".

وأتمّ أليكسيس ماك أليستر: "إنه مستعد دائمًا لأي شيء قد يأتي، إنه يحمل ذلك إلى الملعب ويساعدنا دائمًا في اللحظات الحاسمة، إنه موجود، هذا يجعلنا جميعًا سعداء".