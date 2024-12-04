بعد غياب.. النصر ينشر لقطات من عودة رونالدو إلى التدريبات

نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات نادي النصر، التي تأتي استعداد ًا لمواجهة نادي الاتحاد، على أرض ملعب الأخير، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر فريق "العالمي" عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأربعاء، لقطات مصورة من الحصة التدريبية، منها من يظهر مشاركة رونالدو في التدريبات.

كان كريستيانو رونالدو قد غاب عن مباراة نادي النصر الأخيرة أمام نادي السد القطري. وسبق غيابه عن التدريبات، لأنه حينها كان متواجدًا في حصة استشفاء.

هذا الموسم 2025/2024، شارك النجم البرتغالي في 18 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 15 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.