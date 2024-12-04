مدرب إيبسويتش تاون يعلق على عدم ارتداء سام مرسي شارة دعم المثليين

نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --رفض سام مرسي، لاعب نادي إيبسويتش تاون، ارتداء شارة القيادة الملونة بألوان علم قوس قزح، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) لموسم 2025/2024.

وشهدت مباريات الجولتين الـ13 والـ14 من البريميرليغ إطلاق حملة لدعم المثليين، إذ يرتدي قادة الأندية شارة تحمل شعار "قوس قزح"، في إطار مساندة هذا التوجه.

وكان متوسط الميدان المصري، البالغ من العمر 33 عاماً، القائد الوحيد في المسابقة الذي رفض ارتداء هذه الشارة.

وتحدّث كيرن ماكينا، المدير الفني لنادي إيبسويتش تاون، لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقب مباراة مع كريستال بالاس، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

قال كيرن ماكينا حول عدم ارتداء سام مرسي لهذه الشارة: "نريد أن نكون نادياً شاملاً ونعمل بجدية شديدة لتحقيق ذلك، داخل النادي، داخل مجموعة اللاعبين، كان هناك الكثير من العمل الجيد ونريد أن نستمر في ذلك".

وأضاف: "في الوقت نفسه، احترم النادي القرار الفردي الذي اتخذه سام مرسي بناءً على معتقداته الدينية، وأعتقد أن هذا تقييم عادل".