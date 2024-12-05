نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمد صلاح هدفين وصنع واحداً، قاد من خلالهم نادي ليفربول إلى تحقيق التعادل مع نادي نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وقدم صلاح تمريرة حاسمة لزميله كورتيس جونز، الذي وضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 50 من زمن المباراة.

وأضاف النجم المصري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و83 من تسديدتين أرضيتين داخل منطقة الجزاء.

بعد هذه المساهمات التهديفية، بات محمد صلاح أكثر لاعب على مر تاريخ مسابقة البريميرليغ ينجح في التسجيل والصناعة في المباراة ذاتها، إذ فعل ذلك في 37 مباراة.