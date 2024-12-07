مشاجرة بين بنزيما وأوتافيو خلال مباراة الاتحاد والنصر

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشبت مشاجرة بين كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، وأوتافيو، متوسط ميدان النصر، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة، ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي.

فعند الدقيقة 66 وبعد احتساب خطأ لصالح فريق "النمور"، تشاجر بنزيما مع أوتافيو، إذ قام المهاجم الفرنسي بمسك رأس متوسط الميدان البرتغالي وتبادلا بعض الكلمات.

وتدخل اللاعبون لإنهاء الخلاف بين الثنائي، قبل أن يشهر الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو البطاقة الصفراء بوجه كريم بنزيما وأوتافيو.

وتغلب بنزيما ورفاقه على أوتافيو وزملائه بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع الثالث عشر من الدوري السعودي للمحترفين.