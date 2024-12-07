السعودية.. أول تعليق من رونالدو بعد خسارة النصر أمام الاتحاد

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خسارة نادي النصر أمام منافسه الاتحاد بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان رونالدو سجل هدف فريق "العالمي" الوحيد من تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من الهزيمة.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عقب صافرة النهاية: "سوف نعود أقوى".

ويمتلك رونالدو 10 أهداف وتمريرتين حاسمتين عقب خوضه 12 مباراة في دوري "روشن"، فيما تجمد رصيد نادي النصر عند النقطة 25 في المركز الرابع على سلم الترتيب.