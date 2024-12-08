نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034.

وتعتبر السعودية صاحبة العرض الوحيد لاحتضان المونديال، وقد نال ملفها على أعلى تقييم فني 419.8 من 500، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال بنزيما في حوار نشره حساب ملف ترشح السعودية لاستضافة الحدث الكروي الأكبر حول العالم: "أنصحكم بزيارة المملكة، يجب على كل من لديهم فكرة مسبقة عن السعودية أن يأتوا بأنفسهم، هناك تجارب وأماكن رائعة، الشعب مضياف، ويرحب بشكل كبير، هنا تشعر بإحساس عظيم".

وأضاف: "إنها دولة مثيرة للاستكشاف، هناك العديد من الفعاليات التي يمكن أن تقوم بها، إنها ليست مجرد صحراء، ولكن حتى الصحراء تشمل فعاليات وأنشطة رائعة ممكن أن يقوم الشخص بها، أنصحكم بزيارة السعودية".

وتابع بنزيما: "الكرة السعودية تتطور، أثق بأن السعودية ستكون على أتم الاستعداد وحتى الوصول لكأس العالم 2034 ستتطور الكرة السعودية أكثر وأكثر، لأن التمارين والتطوير تبدأ مع اللاعبين الشباب، هذا هو الأهم، صناعة جيل بإمكانه الوصول إلى أعلى مستوى".

وأوضح المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 36 عاماً، أن تستضيف "دولة مسلمة" كأس العالم يعد "شيئا رائعا"، لتثير هذه الجملة تفاعلاً.

وأكمل كريم بنزيما: "أعتقد أن الجماهير ستتفاجأ من الجماهير السعودية عندما يرون الشغف الكبير لديهم في كلّ مباراة، من أجل فهم الأمر عليك أن تأتي لحضور مباراة هنا، عليك أن تكتشف الثقافة السعودية والإسلامية بشكل عام أيضاً، أعتقد أنه سيكون حدثاً رائعاً لأن كل شيء متناسق، اليوم يتم الاستلهام من الكرة السعودية وتتطور السعودية على أعلى مستوى من شواطئها الرائعة إلى شعبها المضياف، إنها دولة رائعة".