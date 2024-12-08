إصابة سالم الدوسري أمام الرائد تثير قلق الجماهير.. والهلال يوضح

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرض سالم الدوسري، مهاجم الهلال، للإصابة خلال مواجهة الفريق لنظيره الرائد، على أرض ملعب المملكة أرينا، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الدوسري قد خرج من المستطيل الأخضر عند الدقيقة 76 من زمن المباراة، بعد احتكاكه مع لاعب المنافس إذ شعر بآلام في رأسه، مما أثار قلق الجماهير.

وقال فريق "الأزرق الهلالي" عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، عقب نهاية المباراة بفوزه بثلاثة أهداف لاثنين: "تعرض سالم الدوسري لكدمة في الوجه خلال المباراة".

وأضاف: "سيجري اللاعب أشعة على موضع إصابته وذلك للاطمئنان على حالته الصحية".

هذا الموسم 2025/2024، لعب الدوسري 23 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.