ماذا قال سعود عبد الحميد بعد مساهمته بفوز روما للمرة الأولى؟

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق اللاعب سعود عبد الحميد على فوز ناديه روما على نادي ليتشي بنتيجة 1/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأولمبيكو، السبت، وضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإيطالي.

وكان الظهير السعودي قد صنع هدفاً، إذ قدم تمريرة حاسمة إلى زميله نيكولو بيسيلي، الّذي سجّل الهدف الثالث لفريق "الذئاب" عند الدقيقة 59 من زمن المباراة.

وتعد هذه المساهمة الأولى لسعود عبد الحميد، البالغ من العمر 25 عامًا، مع نادي روما عقب خوضه 6 مباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.

ليلة الأحد، كتب سعود عبد الحميد على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ألف مبروك لجمهور الجيالوروسي! +3 نقاط مهمة، سعيد بأول مساهمة لي مع الفريق في الأولمبيكو…شكرا للجمهور وزملائي اللاعبين على الدعم. فورزا روما".