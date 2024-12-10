دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المدير الفني للأهلي المصري، مارسيل كولر، الثلاثاء، عن قائمة الفريق التي تستعد لخوض نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمّت القائمة 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، أكرم توفيق، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري.

إضافة إلى: عمرو السولية، يحيى عطية الله، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، إمام عاشور، عمر الساعي، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، سمير محمد، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله.

وسيواجه الأهلي الفائز من مباراة فريقي باتشوكا المكسيكي وبوتافوغو البرازيلي ضمن الدور ما قبل النهائي من البطولة، في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.