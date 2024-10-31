دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، النادي الأهلي المصري بعد فوزه على نادي العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي، ضمن الدور الثاني من مسابقة كأس القارات للأندية.

وحقق فريق "المارد الأحمر" لقب يحمل مسمى "كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ" بعد فوزه على منافسه العين، كما بلغ الدور ما قبل النهائي في المسابقة.

وسيخوض النادي الأهلي مواجهة الدور التالي في 14 ديسمبر/ كانون الأول، على أن يلعب مع الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية.

ونشر حساب فريق "المارد الأحمر" على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأربعاء، رسالة التهنئة من إنفانتينو، وجاء فيها: "أبارك للنادي على الفوز الرائع على العين والفوز بكأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ أمام 60 ألف متفرج على استاد القاهرة الدولي".

وأضاف: "هذا الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة من كأس إنتركونتيننتال، التي ستقام في استاد 974 في الدوحة، يسعد كلّ جمهور الأهلي الشغوف بفريقه".