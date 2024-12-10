منها ريال مدريد.. إليك الفرق المهددة بالإقصاء من دوري أبطال أوروبا

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبقى 3 جولات فقط على نهاية الدور الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، وهناك فرق كبيرة مهددة بعدم بلوغ الدور الثاني.

نظام تشامبيونزليغ هذا الموسم

يتواجد 36 ناديًا في الدور الأول، وتتأهل الفرق الثمانية الأولى إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق من المركز التاسع إلى المركز الـ24 مباريات فاصلة فيما بينها، على أن يتأهل ثمانية منها.

بينما الفرق التي تقع بين المركز الـ25 والـ36 سيتم إقصائها من المسابقة.

الفرق الكبيرة المهددة بالإقصاء من دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد وباريس سان جيرمان من بين المعرضين للخطر في الوقت الراهن، إذ يقع الفريق الفرنسي في المركز الـ25 برصيد 4 نقاط، والفريق الإسباني في المركز الـ24 بـ 6 نقاط.

فيما يوفنتوس الإيطالي يقع في المركز الـ19 برصيد 8 نقاط، ومانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الـ17 بـ8 نقاط.