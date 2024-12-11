إعلان مفاجئ من غوارديولا حول مستقبله.. هل يفكر باعتزال التدريب؟

نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إن تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي ستكون آخر وظيفة له على صعيد الأندية.

وكان غوارديولا قد تولى تدريب فريق "السيتيسينز" في عام 2016، وحقق معه عدداً من الألقاب، أبرزها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي الممتاز.

وجدد بيب غوارديولا عقده مؤخراً مع مانشستر سيتي لعامين إضافيين وتحديداً حتى عام 2027.

خلال ظهوره على منصة يوتيوب في حوار مع شيف شهير، داني غارسيا، قال المدرب الإسباني: "لن أقوم بتدريب فريق آخر، أنا لا أتحدث عن المستقبل على المدى البعيد، ولكن لن أترك مانشستر سيتي وأذهب إلى بلد آخر وأقوم بنفس الشيء كما أفعل الآن".

وأضاف: "لا أمتلك الطاقة الكافية لفكرة البدء في مكان آخر، عملية التدريب وما إلى ذلك، لا، لا، ربما أدرب منتخب وطني، وهذا أمر مختلف".

وتابع قائلاً: "أريد أن أترك كرة القدم، وأذهب للعب الغولف، ولكن لا أستطيع إذا حصلت على وظيفة في النادي (مانشستر سيتي)، أعتقد أن التوقف سيكون مفيداً لي".