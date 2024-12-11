نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز ريال مدريد الإسباني على نظيره أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وسجّل أهداف فريق "الميرنغي" كل من جود بيلينغهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، فيما جاء هدفا الفريق الإيطالي بأقدام أديمولا لوكمان وتشارلز دي كاتيلايير.

في الجولة ذاتها، تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه ريد بل زالتسبورغ النمساوي بثلاثية، في مباراة احتضنها ملعب الأخير.

وتغلّب بايرن ميونخ الألماني على منافسه شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 1/5، وأستون فيلا الإنجليزي على آر بي لايبزيغ الألماني بنتيجة 2/3، وكلوب بروج البلجيكي على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين لواحد.

وانتصر ستاد بريست الفرنسي على آيندهوفن الهولندي بهدف لواحد، وبذات النتيجة ليفربول الإنجليزي على جيرونا الإسباني، وباير ليفركوزن الألماني على إنتر ميلان الإيطالي.

فيما سيطر التعادل السلبي على نتيجة مواجهة دينامو زغرب الكرواتي وسلتيك الاسكتلندي.