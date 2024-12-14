نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برز الظهير السعودي سعود عبدالحميد بقوة مع نادي روما الإيطالي في الآونة الأخيرة، إذ حقق رقمين قياسيين خلال أسبوع واحد.

كان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قد صنع هدفاً، خلال مباراة فاز فيها فريق "الذئاب" على نظيره ليتشي بنتيجة 1/4، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وبَاتَ سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يقدم تمريرة حاسمة في الدوري الإيطالي.

كما سجّل سعود عبدالحميد هدفاً، في المباراة التي تغلّب فيها نادي روما على منافسه سبورتينغ براغا البرتغالي بثلاثية، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول في الدوري الأوروبي.

وأصبح سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يهز الشباك في المسابقات الأوروبية.