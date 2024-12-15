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نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نعى النادي الأهلي المصري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي الفنان نبيل الحلفاوي، الّذي فارق الحياة، الأحد، عن عمر يناهز 77 عاماً.

وقال فريق "المارد الأحمر": "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية ينعون ببالغ الأسى والحزن الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

ويُعرف الحلفاوي بأنه من مشجعي النادي الأهلي، إذ سبق وأن أعرب عن دعمه لرفاق محمد الشناوي في السنوات الأخيرة.

وكان نبيل الحلفاوي قد علّق على حظوظ فريق "المارد الأحمر" في نهائيات كأس العالم للأندية 2025، إذ يقع في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وقال الحلفاوي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، في وقت سابق: "(الحظوظ) معقولة وأجمل ما فيها لقاء ميسي".