تداول فيديو يظهر رد فعل لاعبي الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تظهر رد فعل لاعبي الأهلي المصري بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي، على أرض استاد 974 في قطر، السبت، ضمن نصف نهائي كأس القارات للأندية.

وكان باتشوكا قد تفوّق على فريق "المارد الأحمر" بركلات الترجيح بنتيجة 5/6، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

بعد إضاعة لاعب الأهلي، خالد عبد الفتاح، للركلة الترجيحية الأخيرة، شعر زملاؤه بالحسرة والخيبة.

كما شعر جمهور فريق "المارد الأحمر"، المتواجد في المدرجات، بالحزن عقب ضياع فرصة الوصول إلى النهائي ومواجهة ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.