نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي مانشستر سيتي وفاة مشجع على هامش مواجهة مانشستر يونايتد، التي أقيمت على أرض استاد الاتحاد، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ولم يكشف فريق "السيتيسينز" عن هوية المشجع وسبب وفاته، بل اكتفى بالإعلان عن مفارقته للحياة خلال المباراة.

قال نادي مانشستر سيتي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الاثنين: "علم النادي بالخبر المأساوي الذي يفيد بوفاة أحد مشجعينا إثر حادث طبي في مباراة الأمس".

وأضاف: "تتوجه أفكار الجميع بالنادي إلى عائلته وأصدقائه في هذا الوقت الصعب للغاية".

وكان فريق "السيتيسينز" قد خسر من منافسه فريق "الشياطين الحمر" بهدفين لواحد، في الجولة السادسة عشرة.