السعودية.. تفاعل مع جملة قالها مدرب الهلال خلال تدريبات الفريق

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) فيديو لحديث جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، باللغة العربية خلال تدريبات الفريق، الأحد.

وقال جيسوس في الفيديو المتداول، مخاطبًا أشخاصًا حوله على هامش التدريبات: "حبيبي، السلام عليكم"، مما أثار تفاعلاً.

ويستعد فريق "الأزرق الهلالي"، تحت قيادة جورجي جيسوس، لمواجهة نظيره الاتحاد على أرض ملعب المملكة أرينا في 7 يناير/ كانون الثاني المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في كأس الملك السعودي.

ويقع نادي الهلال، تحت إشراف جيسوس، في المركز الثاني على سلم ترتيب دوري "روشن" هذا الموسم 2025/2024، برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر، نادي الاتحاد.