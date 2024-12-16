هل يشارك سالم الدوسري في خليجي 26؟ مدرب المنتخب السعودي يجيب

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، إنه حريص على تواجد اللاعب سالم الدوسري في قائمة "الأخضر" المشاركة في خليجي 26.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ26، في الفترة ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 3 يناير/ كانون الثاني 2025.

ويعاني الدوسري من إصابة في الوجه، تعرض لها خلال مباراة بين ناديه الهلال ونادي الرائد، في يوم 7 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولة الأسبوع الثالث عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

في مؤتمر صحفي، الاثنين، سُئل رينارد عن الحالة الصحية لسالم الدوسري وإمكانية مشاركته في خليجي 26، فأجاب قائلاً: "نحن حريصون على تواجده في قائمتنا، إنه لا يزال تحت إشراف الكادر الطبي، وسنرى مدى تحسن حالته في الأيام المقبلة".

وأضاف المدرب الفرنسي: "هو لاعب كبير داخل الملعب وخارجه، بالطبع غيابه مؤثر، ولكن لا بد من التأقلم".

وأكد هيرفي رينارد أن المنتخب السعودي يطمح بتحقيق لقب كأس الخليج العربي في هذه النسخة، المقامة في الكويت.

وهنأ رينارد الشعب السعودي بعد منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حق استضافة كأس العالم 2034 للمملكة.