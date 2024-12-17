بيان من نادي تشيلسي بعد فشل لاعبه مودريك في اختبار المنشطات

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، بياناً رسمياً، بعد فشل لاعبه الأوكراني ميخايلو مودريك في اختبار المنشطات.

قال فريق "البلوز" في بيانه: "يؤكد النادي أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتصل مؤخرًا بلاعبنا ميخايلو مودريك، بشأن نتيجة عكسية في اختبار البول الروتيني".

وأضاف: "يدعم كل من النادي ومودريك برنامج الاختبارات الذي يطبقه الاتحاد الإنجليزي، ويخضع جميع لاعبينا، بما في ذلك ميخايلو، للاختبارات بشكل منتظم، وقد أكد ميخايلو بشكل قاطع أنه لم يستخدم أي مواد محظورة عن عمد، وسيعمل كل من مودريك والنادي الآن مع السلطات المختصة لتحديد سبب النتيجة السلبية".

وأوضح نادي تشيلسي أنه لن يدلي بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

فيما قال ميخايلو مودريك عبر حسابه على منصة إنستغرام: "لقد كان هذا بمثابة صدمة كاملة لأنني لم أستخدم أي مواد محظورة أو أخالف أي قواعد عن عمد، وأنا أعمل بشكل وثيق مع فريقي للتحقيق في كيفية حدوث ذلك".

وتابع: "أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ، وأظل متفائلاً بعودتي إلى الملاعب قريباً، لا أستطيع أن أقول المزيد الآن بسبب سرية العملية، ولكنني سأفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

هذا الموسم 2025/2024، لعب البالغ من العمر 23 عاماً 15 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.