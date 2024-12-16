نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي، إنه لا ينظر إلى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، عندما سُئل عمّا إذا كان فريقه سيكون ضمن المنافسين على لقب المسابقة هذا الموسم 2025/2024.

كان جاكسون قد سجّل هدفاً، ساعد من خلاله في فوز فريق "البلوز" على نظيره برينتفورد بنتيجة 1/2، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، الأحد الماضي، في الجولة السادسة عشرة.

ويقع تشيلسي في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر، ليفربول.

عقب مباراة فريق "البلوز" وضيفه برينتفورد، سأل أحد الصحفيين نيكولاس جاكسون عن احتلال فريقه لوصافة الترتيب على بُعد نقطتين فقط من ليفربول، فأجاب المهاجم مبتسماً: "حقاً؟ لا..لم أكن أعرف".

وأضاف: "لا أعرف حقاً عن سباق اللقب لأكون صادقاً، أنا لا أنظر حتى إلى الجدول (جدول الترتيب)".

وفي الموسم الجاري، لعب جاكسون 15 مباراة في مسابقة البريميرليغ، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.