هل تواجد رونالدو في تشكيل أفضل 11 لاعبًا خلال عام 2024؟

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيل يضم أفضل 11 لاعباً حول العالم، خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2024.

ولم يتواجد كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، في التشكيل الأفضل لهذا العام.

وضمّ التشكيل كلّ من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديغر، روبن دياز، وليم صليبا.

الوسط: جود بيلينغهام، توني كروس، رودري.

الهجوم: لامين يامال، إرلينغ هالاند، فينيسيوس جونيور.

في عام 2024، شارك النجم البرتغالي في 51 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 43 هدفًا وتقديم 7 تمريرات حاسمة.