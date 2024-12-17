نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، الثلاثاء، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب كرة قدم حول العالم خلال عام 2024، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

في الموسم الماضي، لعب فينيسيوس 39 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 24 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة.

هذا الموسم، شارك فينيسيوس جونيور في 20 مباراة بجميع البطولات، أحرز فيها 13 هدفاً وصنع 9 آخرين.

نستعرض فيما يلي الفائزين بجوائز "ذا بيست":

أفضل لاعب للرجال: البرازيلي فينيسيوس جونيور.

أفضل لاعبة للسيدات: الإسبانية أيتانا بونماتي.

أفضل مدرب للرجال: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أفضل مدربة للسيدات: الإنجليزية إيما هايز.

بوشكاش لأفضل هدف: الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو.

أفضل حارس مرمى: إيميليانو مارتينيز.

اللعب النظيف: البرازيلي تياجو مايا.

الجمهور: مشجع نادي فاسكو دا غاما، البرازيلي جييرمي جاندرا.