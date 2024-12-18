المجموعات ومواعيد المباريات.. كل ما تحتاج معرفته عن خليجي 26

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ26 في الكويت، في الفترة ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 3 يناير/ كانون الثاني 2025.

تشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات، موزعة على مجموعتين، على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: الكويت، قطر، الإمارات، عُمان.

المجموعة الثانية: العراق، السعودية، البحرين، اليمن.

وتتأهل المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني في دور المجموعات إلى الدور نصف النهائي.

مواعيد مباريات دور المجموعات

السبت 21 ديسمبر

الكويت ضدّ عُمان (9 مساءً بتوقيت دبي).

قطر ضدّ الإمارات (11 ونص مساءً بتوقيت دبي).

الأحد 22 ديسمبر

العراق ضدّ اليمن (6:25 مساءً بتوقيت دبي).

السعودية ضدّ البحرين (9:30 مساءً بتوقيت دبي).

الثلاثاء 24 ديسمبر

عُمان ضدّ قطر (6:25 مساءً بتوقيت دبي).

الإمارات ضدّ الكويت (9:30 مساءً بتوقيت دبي).

الأربعاء 25 ديسمبر

اليمن ضدّ السعودية (6:25 مساءً بتوقيت دبي).

البحرين ضدّ العراق (9:30 مساءً بتوقيت دبي).

الجمعة 27 ديسمبر

الكويت ضدّ قطر (6:25 مساءً بتوقيت دبي).

الإمارات ضدّ عُمان (6:25 مساءً بتوقيت دبي).

السبت 28 ديسمبر

العراق ضدّ السعودية (6:25 مساءً بتوقيت دبي).

البحرين ضدّ اليمن (6:25 مساءً بتوقيت دبي).

وتقام مباريات الدور ما قبل النهائي في 31 ديسمبر، فيما تلعب المباراة النهائية في 3 يناير.