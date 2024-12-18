دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه المدير الفني للنادي الأهلي المصري مارسيل كولر رسالة إلى جماهير "المارد الأحمر"، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

كان النادي الأهلي تعرض للهزيمة من أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 5/6، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، السبت الماضي.

وقال كولر عبر حسابه على منصة فيسبوك، مخاطبا المشجعين، الثلاثاء: "نتفهم خيبة أملكم ونشعر بكم، فريقنا قدم كل شيء في المباراة الماضية، ولكن في بعض الأحيان حتى هذا لا يكفي لتحقيق النتيجة التي نريدها جميعا، الأخطاء جزء من كرة القدم، تماما كما هي جزء من الحياة".

وأضاف: "كهربا وعمر وخالد وجميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم وتحملوا مسؤولية الفريق، على الرغم مما حدث يجب ألا ننسى كم مرة أظهر هؤلاء اللاعبين شغفهم وجهدهم في الماضي، مما جعلنا فخورين".

وتابع المدرب السويسري: "أنت أيضا، تقدم أفضل ما لديك كل يوم في العمل أو في حياتك اليومية، وما زال، لا يسير كل شيء دائما على ما يرام، الأمر نفسه بالنسبة للاعبينا، إنهم يقاتلون من كل قلوبهم، لكنهم بشر، مثلنا جميعاً".

وأوضح مارسيل كولر: "الآن حان دورنا للوقوف إلى جانبهم وإظهار معنى الوحدة الحقيقية، فقط معا، كفريق وكجماهير، يمكننا التغلب على اللحظات الصعبة، دعمك أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، معا نحن أقوياء".